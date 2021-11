Autofahrer ärgern sich über zwei Kilometer Stau

Wegen Sperrung der L946 in Fürstenau fahren mehr Lkw auf der B239 durch Höxter

Höxter

Autofahrer brauchen auf der B239 in Höxter in diesen Wochen sehr viel Geduld: Bis zu zwei Kilometer ist der Stau zwischen der Kreuzung B64/B239 Brenkhäuser Straße und dem Brenkhäuser Landwehrturm/Kreisel inzwischen lang – mehrfach am Tag.

Von Michael Robrecht