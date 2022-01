Autofahrer begeht zweimal Unfallflucht

Ein 28-jähriger VW-Golf-Fahrer aus Paderborn hat in der Nacht zu Sonntag zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht, als er Bekannte nach Hause brachte. Das teilte die Polizei mit. Nachdem er die erste Person im Kirsperbaumweg in Bad Lippspringe abgesetzt hatte, stieß er laut Polizei dort gegen einen geparkten Wagen und beschädigte diesen.

Obwohl er von einem Zeugen auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht wurde, entfernte sich der Fahrer, um die zweite Person zur Bielefelder Straße in Bad Lippspringe zu bringen. Etwa fünf Minuten später verursachte der Fahrer auch an dieser Anschrift einen Verkehrsunfall, indem er mit seinem Auto dort gegen eine Mauer stieß. Auch dieses Mal verließ er die Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Fahrer konnte durch fahndende Streifenwagenbesatzungen im Kircherweg in Paderborn angetroffen werden.

Da bei ihm der Verdacht auf Alkohol- und Drogenkonsum vorlag, wurden ihm Blutproben entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Die Schadenshöhe wird insgesamt auf etwa 800 Euro geschätzt.