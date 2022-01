Autofahrer flüchtet nach Unfall

Zusammenstoß an der Alten Schanze in Elsen: Polizei sucht nach Zeugen

Paderborn

Die Polizei sucht nach Augenzeugen, die einen Unfall am Freitagabend in Paderborn Elsen an der Alten Schanze beobachtet haben. Nach einem Zusammenstoß sei der Verursacher geflüchtet, teilt die Polizei mit.