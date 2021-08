Autofahrer prallt gegen Traktor

Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt musste ein 84-jähriger Autofahrer nach einem Verkehrsunfall am Montag mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Wie die Polizei mitgeteilt hat, war der Senior gegen 13.15 Uhr mit einem Seat Leon auf der Kreisstraße 11 (Zum Karlsberg) von Asseln in Richtung Herbram unterwegs. Etwa einen Kilometer außerhalb Asselns prallte er vermutlich ungebremst frontal auf einen Traktor, der am rechten Straßenrand in einer Feldzufahrt stand.

Das Auto wurde herumgeschleudert und kam mit Totalschaden quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Der Notarzt forderte für den schwer verletzten Autofahrer den Rettungshubschrauber an. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus nach Bielefeld. Der Traktorfahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro.