Autofahrer sollen mehr Rot sehen

Markierungen zum Schutz der Radfahrer an Einmündungen in Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Der Unfall von Freitag, als ein Vitofahrer eine Radfahrerin an der Kaunitzer Straße angefahren hat, hat Matthias Altemeier (Bündnis 90/Die Grünen) zu einer Anfrage im Ordnungsausschuss animiert. Er wollte wissen, wann an den Einmündungen an dieser Straße rote Fahrradfurten markiert werden.

Von Monika Schönfeld