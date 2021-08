Alleinunfall auf der Haarener Straße in Büren: Fiest überschlägt sich

Bei einem Alleinunfall in Büren ist am Donnerstagabend eine Autofahrerin (40) schwer verletzt worden. Die Frau aus Büren war mit ihrem Ford Fiesta auf der Haarener Straße aus Richtung Büren kommend in Fahrtrichtung Haaren unterwegs.