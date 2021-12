Autofahrerin lebensgefährlich verletzt

Der Notruf ging gegen 16.13 Uhr in der Leitstelle ein. Ersten Informationen zufolge soll ein BMW-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Quelle unterwegs gewesen sein, als er auf die rechte Fahrspur wechselte. Es kam zu einem Zusammenstoß mit einer Autofahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Kleinwagen gegen drei vorausfahrende Fahrzeuge. Die Frau wurde in ihrem Wagen eingeklemmt und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Eine weitere Frau wurde in einem der vorausfahrenden Autos verletzt.

Nach dem Unfall musste der Ostwestfalendamm gesperrt werden. Foto: Christian Müller

Dem BMW-Fahrer wurde der Führerschein entzogen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zudem ein Sachverständiger hinzugerufen.

Ab der Stapenhorststraße ist der Ostwestfalendamm in Richtung A33 bis in den Abend hinein gesperrt. Der Verkehr staut sich bis in die Bielefelder Innenstadt.