Autofahrerin schwer verletzt

Unfall auf der Bahnhofstraße in Löhne: Transporter und BMW stoßen zusammen

Die Frau war nach Angaben der Polizei am Freitag um 12.15 Uhr mit ihrem BMW auf der Bahnhofstraße in Richtung Ellerbuscher Straße unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 20-jähriger Mann aus Bad Oeynhausen mit seinem Transporter auf der Straße Im Esch aus Richtung Rickerstraße kommend und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen.

In diesem Moment befand sich die Löhnerin auf der vorfahrtsberechtigten Bahnhofstraße genau auf Höhe Einmündung der Straße Im Esch. Die BMW-Fahrerin versuchte noch den Zusammenstoß zu vermeiden, es kam dennoch zur Kollision. Der BMW kam vom Fahrstreifen ab und geriet auf eine Verkehrsinsel. Dort überfuhr das Auto zunächst einen Baum und kam vor einem zweiten Baum zum Stehen.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Der 20-Jährige blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von 15.650 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bahnhofstraße in beide Richtungen gesperrt.