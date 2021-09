Autofahrerin  überschlägt sich auf der A2

Unfall in Höhe der Auffahrt Bielefeld-Sennestadt - Stau in Fahrtrichtung Dortmund

Bielefeld

Eine Autofahrerin ist bei einem Unfall auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Auffahrt Sennestadt so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Von Christian Müller