Autohaus Steinböhmer ist 75 Jahre alt

Mit dem Handel und der Reparatur von Fahrrädern fing die Unternehmensgeschichte an, inzwischen gehört Steinböhmer zu den traditionsreichen Autohäusern der Region. Am Montag überreichte Rüdiger Schlomm, Obermeister der Kfz-Innung, Autohaus-Chef Markus Seidl die Ehrenurkunde zum 75-jährigen Bestehen.

Zweiräder brachten die Unternehmensgeschichte in den 1930er Jahren ins Rollen – Heute arbeiten 140 Beschäftigte an drei Standorten

Kfz-Obermeister Rüdiger Schlomm überreichte Geschäftsführer Markus Seidl die Ehrenurkunde zum Jubiläum an zwei Fahrzeugen, die für die Geschichte des VW-Autohauses stehen: einen Golf I von 1981 und den Plug-in-Hybrid XL1, Baujahr 2015.

Gründer Karl Steinböhmer widmete sich ab den 1930er Jahren zunächst den pedalgetriebenen Zweirädern, nahm am ersten Firmensitz an der Wertherstraße später weitere Handelswaren, Motorräder sowie Näh- und Waschmaschinen ins Programm. Erst als der Sohn Karl-Heinz Steinböhmer 1946 aus dem Krieg zurückkehrte und seine Meisterprüfung im Kfz-Gewerbe absolvierte, rückten Automobile in den Mittelpunkt des Unternehmens und begann die Geschichte des heutigen Autohauses.