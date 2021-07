Autokino in den Almeauen

Büren

Open-Air im eigenen Wagen: Die Stadt Büren lädt am Freitag und Samstag, 16. und 17. Juli, zum Autokino in die Almeauen ein. Vor der einmaligen Kulisse der Bürener Barockgebäude, der Jesuitenkirche und dem Mauritius-Kolleg, können die Besucher am Freitag den deutschen Film „Es ist zu Deinem Besten“ anschauen.

Von Hanne Hagelgans