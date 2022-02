Automarder greift durchs Dreiecksfenster

Manchmal bringen Strafprozesse selbst erfahrenen Richtern die Welt noch einmal näher und liefern ihnen neue Erkenntnisse. Zum Beispiel die, warum teure Pkw in Litauen so viel seltener aufgebrochen werden als in Deutschland: „Die meisten deutschen Autos haben keine Alarmanlage.“ Das sagt ein 22-Jähriger, der es wissen muss: Er hatte im vergangenen Jahr in Bad Oeynhausen und der angrenzenden Region eine ganze Reihe BMW geknackt.

Von Februar bis September 2021 war der aus Litauen stammende Automarder im Raum Lippe, Herford und Bad Oeynhausen aktiv, sollte laut Anklage 25 Autoaufbrüche begangen haben – allein acht davon an drei Tagen Mitte März in der Kurstadt. Stets mit dem Ziel, Navigationsgeräte und Multifunktionslenkräder samt Airbag auszubauen – trauriger Rekord der Beutewerte waren Teile für 10.000 Euro aus einem BMW an der Dr.Wüstenfeld-Straße. Vier Mal gelang es dem Täter nicht, an seine Beute zu gelangen, am Ende des Prozesses verurteilte das Detmolder Schöffengericht den 22-Jährigen wegen 18 vollendeter Taten, mit einem Gesamt-Beutewert von exakt 34.914 Euro. Zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe warten auf den Litauer, die Einziehung des Beutebetrags dürfte nur auf dem Papier stehen: Der Mann ohne Schulabschluss und ohne Berufsausbildung hatte in seiner Heimat im Monat umgerechnet etwa 400 Euro auf dem Bau und als Automechaniker verdient. Letztere Tätigkeit dürfte ihm die Expertise für seine Taten gebracht haben.