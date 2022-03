Automat auf Altstadtmarkt?

Warburg

Auf dem Warburger Altstadtmarktplatz möchte ein Investor einen Warenautomaten aufstellen, in dem Kunden Eiern, Nudeln, Wurst, Kartoffeln, Honig und Getränke der Brauerei Kohlschein kaufen können. Mit dem Thema beschäftigt sich der Warburger Bezirksausschuss in seiner nächsten Sitzung. Die ist für Dienstag, 8. März, 18 Uhr, in der Stadthalle geplant.

Von Jürgen Vahle