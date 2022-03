Automatensprenger: Polizeihunde verlieren Spur an der A1

Nach Explosion an Sparkasse Bruchmühlen: Täter-Trio weiter flüchtig – Ermittler sichern Spuren an Fluchtauto

Rödinghausen/Melle

Bis in den Dienstagabend hinein suchen starke Polizeikräfte die drei Kriminellen, die in der Nacht zuvor einen Geldautomaten in Bruchmühlen in die Luft gejagt haben. Im Bereich der A1 in Osnabrück verlieren die Mantrailer-Hunde der Beamten schließlich die Spur des Panzerknacker-Trios.

Von Daniel Salmon