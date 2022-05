Polizei nimmt zwei mutmaßliche Komplizen fest: Automatensprengern auf der Spur

Die niederländische Polizei hat am Donnerstag zwei Männer aus dem Raum Enschede festgenommen, die Geldautomaten-Sprengern in mindestens 17 Fällen ein Auto vermietet haben sollen. Die Täter verübten dann unter anderem Sprengungen in Bad Oeynhausen und Löhne sowie in Gelsenkirchen, Dortmund und Wesel, aber auch in Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Hessen und im Saarland.

Sie erbeuteten knapp eine Million Euro und verursachten Schäden in Höhe von knapp zwei Millionen Euro. In Löhne war am 29. September 2021 eine Filiale der Detuschen Bank attackiert worden. Die Täter entkamen ohne Beute, hinterließen aber einen Schaden von etwa 50.000 Euro. Nur wenige Tage später, am 6. Oktober 2021, sprengten die Täter in Bad Oeynhausen einen Geldautomaten in einer Volksbank-Filiale. Auch hier erbeuteten sie kein Geld, richteten aber Sachschaden von etwa 165.000 Euro an.