„Autoritäre“ Politik kritisiert

Etwa 140 Bürger haben am Montagabend an einer ordnungsgemäß angemeldeten Demonstration auf dem Rathausplatz teilgenommen, die unter dem Motto „Für eine freie Impfentscheidung“ stand. Mit Kommentar.

Überschlägig waren 140 Teilnehmer bei der Demonstration gegen eine generelle Impfpflicht zugegen. Veranstalter Dirk Steinberger (stehend rechts) argumentierte differenziert. Auf Probleme in Arztpraxen mit einer berufsbezogenen Impfpflicht weist diese Frau hin. SPD-Ratsdame Ulrike Niemeier-Müller tat bei der Demo ihre Gegenmeinung kund.

Organisator Dirk Steinberger, der bereits im Dezember eine Kundgebung zu dem Thema in Halle mit 150 Teilnehmern durchgeführt hatte, sprach sich in seiner Rede für eine „Krisenbewältigung mit Augenmaß“ aus. Es solle alles getan werden, um alle Teile der Bevölkerung vor Schaden zu schützen. Zentral sei es dafür wieder ein schlagkräftiges Gesundheitssystem aufzubauen. Steinberger zitierte hier den Gesundheitsbegriff der WHO: „Die Gesundheit ist ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen.“