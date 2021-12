Autos im Wert von zwei Millionen Euro

Paderborn

Egal ob im Privat- oder Geschäftsbereich: Das Interesse an Fahrzeugen ist ungebrochen. Der Autohandel steht aber vor einem riesigen Problem: Er könnte verkaufen, wenn denn Neu- und Gebrauchtwagen verfügbar wären. Umso ungewöhnlicher ist das Bild, das sich derzeit in der Friedrich-List-Straße im Benhauser Feld in Paderborn zeigt: 93 VW E-Up stehen dort für ihre Auslieferung bereit.

Von Ingo Schmitz