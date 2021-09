Bielefeld

Am Dienstagabend und am Mittwochmorgen rückten die Rettungskräfte gleich zweimal an die Herforder Straße in Bielefeld-Baumheide aus. Am Mittwochmorgen wurden zwei Menschen bei einem Vorfahrtsunfall verletzt. Am Dienstagabend erlitten drei Autofahrer Verletzungen, weil ein Mann mit Drogen am Steuer in den Gegenverkehr geraten war.

Von Christian Müller