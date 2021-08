Autos stoßen zusammen

Der Fahrer eines Ford Transits befuhr laut Polizeibericht am Montag gegen 13.15 Uhr den Alten Postweg in Richtung Dehmer Spange. In Höhe der Ampelkreuzung zur Bundesstraße wollte der 44-jährige Bad Oeynhausener bei Grünlicht die Straße in Richtung Autobahn queren. In dem Moment kollidierte er mit einem von links kommenden BMW, dessen Fahrer (86) die B 61 in Richtung Dehmer Straße befuhr.

Neben dem Mann aus Oerlinghausen wurde auch dessen 83-jährige Beifahrerin sowie die Mitfahrerin (41) des Kleintransporters verletzt, heißt es im Bericht der Beamten weiter. Nach der Erstbehandlung durch die Besatzungen eines Notarzt- und Rettungswagens wurden die drei den Kliniken Minden und Herford zugeführt, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten.