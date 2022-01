Autospiegel: Zahl der Diebstähle steigt rasant an

Bielefeld

Was sich erst eher banal angehört und eine gewisse Ratlosigkeit ausgelöst hatte, ist inzwischen in Bielefeld zum Dauerproblem geworden. Seit dreieinhalb Monaten meldet die Polizei fast wöchentlich nächtliche Diebstähle von Autoaußenspiegeln oder den Gläsern daraus. Inzwischen gibt es Dutzende Taten seit September vergangenen Jahres. Die bislang letzten Delikte gab es in der Nacht zum Dienstag. Vor allem der Gläserklau stieg zuletzt sprunghaft an.

Von Jens Heinze