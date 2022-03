Autoverkäufer aus Schlangen wegen Untreue zu Bewährungsstrafe verurteilt

Ein 27 Jahre alter Schlänger stand am Mittwoch in Detmold vor dem Landgericht: Er hatte das Autohaus, bei dem er arbeitete, um 300.000 Euro betrogen.

Ein ganzes Jahr lang hatte der Autoverkäufer Geschäfte abgewickelt und sich Barzahlungen in die Tasche gesteckt – nur um das Geld gleich wieder zu verjuxen, und zwar an Geldspielautomaten und bei Sportwetten. Die Sache war für den 27-Jährigen denkbar einfach: Kunden, die ein Auto kauften oder mit dem Kaufvertrag eine Anzahlung in bar leisteten, übergaben ihm Geldbeträge. Die reichte er jedoch in insgesamt 29 Fällen nicht an die Kasse des alteingesessenen Horn-Bad Meinberger Autohauses weiter, sondern behielt sie.