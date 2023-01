AWO OWL steigt aus Tarifbindung aus

Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) Ostwestfalen-Lippe, die mit den sieben Kreisverbänden in der Region etwa 200 Einrichtungen und Dienste betreibt, ist in einer erheblichen finanziellen Schieflage – und hat deshalb zum Jahresanfang ihre Vollmitgliedschaft im Arbeitgeberverband gekündigt. Tausende Mitarbeiter sind betroffen.

Arbeiterwohlfahrt in Ostwestfalen-Lippe zahlt keine monatliche Zulage

Seniorenzentren, Kindergärten – die AWO betreibt in Ostwestfalen-Lippe etwa 200 Einrichtungen und Dienste

Bereits im vergangenen Jahr hatte die AWO, die etwa 4500 Menschen in der Region beschäftigt, ihr Berufskolleg in Bielefeld mit 450 Schülern im laufenden Betrieb schließen wollen. Es konnte nur gerettet werden, weil die Stadt Bielefeld die Trägerschaft übernahm.

Im August entschied die AWO kurzfristig, ihr Mutter-Kind-Heim in Horn-Bad Meinberg zu schließen, und in Löhne will sie ihr Autisten-Wohnheim abgeben. Auch 28 Wohnungen wurden zum Verkauf angeboten.

Keine Tarifbindung mehr

Doch alles das war offenbar nicht der erhoffte Befreiungsschlag: Donnerstag informierte AWO-Vorstand Thomas Euler nach Informationen dieser Zeitung etwa 140 Führungskräfte in einer Videokonferenz darüber, dass die AWO weiterhin Geldprobleme habe und deshalb den Arbeitgeberverband verlasse. Damit kann sie in Zukunft die Tarifbindung umgehen. Bestehende Arbeitsverträge bleiben zwar gültig, neue können aber zu für Mitarbeiter schlechteren Bedingungen abgeschlossen werden. Für jetzige und künftige Mitarbeiter gilt: Die 2022 beschlossene Zulage im Sozial- und Erziehungsdienst, die im Öffentlichen Dienst etwa 130 bis 180 Euro im Monat beträgt und als Anerkennung für die Arbeit etwa von Kita-Mitarbeiterinnen gedacht ist, wird von der AWO nicht gezahlt. Euler sagte, diese Zulage betreffe zwei Drittel der Mitarbeiter und stelle einen Millionenbetrag dar, den die Arbeiterwohlfahrt nicht aufbringen könne.

Auch andere Träger sparen

Auch andere Träger sozialer Einrichtungen haben Sparprogramme aufgelegt, aber die sind bei weitem nicht so drastisch wie das der AWO. Deren Geldprobleme sollen weit vor der Energiekrise begonnen haben, als Thorsten Klute noch am Ruder saß. Er war seit 2018 im Vorstand der Arbeiterwohlfahrt Ostwestfalen-Lippe und wurde 2020 zum Vorsitzenden berufen. Zum 31. Mai 2022 schied er aus und sitzt jetzt für die SPD im Landtag.

Wechseln Mitarbeiter jetzt?

Ein leitender AWO-Mitarbeiter sagte, er befürchte, dass jetzt angesichts des Fachkräftemangels viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die AWO verließen. „Ich kenne nämlich keinen anderen Arbeitgeber, der die Sozial- und Erziehungszulage nicht zahlt.“

Kein Kommentar

Die Arbeiterwohlfahrt wollte sich am Donnerstag gegenüber unserer Redaktion nicht äußern. Auch die Mitarbeiter durften in der Video-Konferenz keine Fragen stellen. Sie sollen sie schriftlich einreichen. Für Freitag wurde eine Stellungnahme in Aussicht gestellt.