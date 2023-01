Axtmörder von Kalletal gesteht Tat aus Eifersucht

Detmold

Der Prozess um den Axtmord von Kalletal – er hat am Montag vor dem Landgericht Detmold mit einem Geständnis begonnen. Detailliert schilderte Verteidiger Johannes Salmen, was ihm sein Mandant Elchin A. (37) in den vergangenen Monaten erzählt hat, als er den Häftling wiederholt mit einer Dolmetscherin in der Untersuchungshaft besucht hatte.