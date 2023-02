Axtmord: Zeugin aus dem Krieg zugeschaltet

Zum Schluss der Videovernehmung bedankte sich der Vorsitzende Richter Karsten Niemeyer mit Hilfe einer Übersetzerin bei seiner Kollegin in der Ukraine: „Sie haben ja doch ganz andere Sorgen. Dass wir diesen Videokontakt trotz des Krieges hinbekommen, hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank!“

Landgericht Detmold befragt ehemalige Lebensgefährtin des Angeklagten per Video

Zwei Justizwachtmeister richteten die Anlage zur Videobefragung der Zeugin ein, die in einem ukrainischen Gerichtssaal saß. Witwe Nadine F. aus Rinteln mit ihrem 2022 ermordeten Mann Andrej und den beiden inzwischen großen Söhnen.

Im Prozess um den Axtmord von Kalletal hat das Landgericht Detmold am Montag die Ukrainerin Olga J. (26) vernommen, die frühere Freundin des angeklagten Aserbaidschaners Elchin A. (36). Die ukrainische Justiz hatte die inzwischen wieder dort lebende Frau in ein Gericht im Nordosten Kiews geladen. Etwa 1500 Kilometer westlich richteten Justizwachtmeister im Detmolder Schwurgerichtssaal Kameras aus und stellten über ein justizinternes Netz die Verbindung her.