Azubis besuchen Lernfabrik

Junge Mitarbeiter von Diebold Nixdorf in Paderborn schauen sich die Produktionsweise der Zukunft an

Paderborn/Bochum

Digitale Assistenzsysteme in der Produktion, Industrie­roboter, die mit Menschen kommunizieren – so sieht die Zukunft aus: Das Paderborner Unternehmen Diebold Nixdorf, Hersteller von Geldautomaten und Kassensystemen, steckt mitten in diesem technologischen Wandel. Mit der IG Metall organisierte Horst Greifenstein von Diebold Nixdorf jetzt einen Besuch der Auszubildenden des dritten und vierten Ausbildungsjahres in der Lernfabrik der Ruhr-Universität Bochum.