Azubis helfen im Flutgebiet

Auszubildende der Ev. Jugendhilfe Schweicheln haben in dieser Woche Hilfe im Flutgebiet geleistet: Sechs Azubis waren am Montag zusammen mit ihren Anleitern in die Eifelgemeinde Hellenthal gereist, um die Menschen vor Ort mit ihrem Fachwissen und ihrer Arbeitskraft beim Wiederaufbau zu unterstützen.

Angehende Fachkräfte aus Hiddenhausen leisten Arbeitseinsatz in der Eifelgemeinde Hellenthal

Müde, aber mit dem guten Gefühl, etwas bewegt zu haben, kehrten die Azubis am Donnerstagmittag zurück.

„Alle waren mit 110 Prozent dabei, keiner hat zwischendurch an Pausen oder an Feierabend gedacht. Die Auszubildenden wollten möglichst viel schaffen“, sagte Anleiter Jörg Hampel-Vogt. „Das finde ich wirklich beachtlich.“ Die Auszubildenden aus den Bereichen Garten- und Landschaftsbau sowie Maler halfen vor allem dabei, Flutschäden in privaten Gärten zu beseitigen. Aber auch die untere Etage des Hauses einer Familie wurde wieder wohnlicher gemacht.

Wie dankbar die Betroffenen waren, wurde zu vielen Gelegenheiten deutlich: So spendierte eine Seniorin den freiwilligen Helfern zwei deftige Mittagessen und selbst gebackene Waffeln. „Es war ziemlich viel Chaos dort. Wir haben unser Bestes gegeben, um wieder etwas Ordnung zu schaffen und den Menschen ein gutes Gefühl zu geben“, schilderte Maler-Azubi Dominik seine Eindrücke.

Der Kontakt in die Eifel kam über eine Mitarbeiterin der Jugendhilfe zustande: Die Gemeinde Hellenthal ist ihre Heimatregion. Vor ein paar Wochen brachte eine Delegation der Schweichelner Einrichtung bereits Fahrräder als Spende nach Hellenthal. Durch die Eindrücke vor Ort entstand die Idee, auch persönlich bei den Arbeiten mit anzupacken. In den betroffenen Gebieten herrscht derzeit ein Mangel an Fachkräften aus dem Handwerk.

Für die Planung des Arbeitseinsatzes stand die Gruppe im engen Kontakt mit den ehrenamtlichen Koordinatoren vor Ort. Es gibt bereits Überlegungen, im Frühjahr zu einem weiteren Einsatz in die betroffenen Gebiete zu fahren. Dafür ist die Ev. Jugendhilfe Schweicheln allerdings auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen.

Wer dabei unterstützen möchte, findet alle wichtigen Informationen online.