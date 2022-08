Azubis noch händeringend gesucht

Zu Beginn des Ausbildungsjahres mehrere tausend Lehrstellen in OWL frei

Bielefeld

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres sind in Ostwestfalen-Lippe noch mehrere tausend Lehrstellen frei. Auf der anderen Seite ist die Zahl der jungen Leute, die einen Ausbildungsplatz suchen, deutlich geringer. Das geht aus Zahlen der Arbeitsagentur hervor. Demnach lag erstmals in einem Juli in allen Kreisen und auch der Stadt Bielefeld die Zahl der offenen Lehrstellen über der Zahl der noch unversorgten Bewerber.

Von Oliver Horst