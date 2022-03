Azubis packen spontan an

So sieht schnelle und unbürokratische Hilfe im Handwerk aus: Die Baugewerbeinnung hat bei der Renovierung des Flüchtlingsheims in Ovenhausen mit angepackt.

Als sich die zwölf Maurer-Azubis zur überbetrieblichen Theorie und Praxis ins Ausbildungszentrum Bau nach Istrup aufmachten, konnten sie nicht damit rechnen, dass sie so schnell in die Praxis einsteigen würden. Der Ausbildungsrahmenplan sieht nämlich vor, dass Lehrinhalte in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ergänzend zur betrieblichen Ausbildung vermittelt und vertieft werden.

Für die Auszubildenden stand allerdings nicht die warme Werkhalle im Ausbildungszentrum auf dem Plan. Ausbildungsleiter Christian Perl überraschte das zweite Lehrjahr mit einem ganz besonderen Anliegen, dass sie in Ovenhausen im Flüchtlingsheim bei der Baumaßnahme helfen sollten. Innerhalb eines kleinen Zeitfensters sollen dort Heizungsschäden repariert werden. Vorher hatte sich das Hochbauamt der Stadt Höxter an die Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg mit der Bitte nach tatkräftiger Unterstützung gewandt. „Dem glücklichen Umstand geschuldet, dass wir aktuell das zweite Ausbildungsjahr im Ausbildungszentrum schulen, kam sofort die Idee, die praktische Ausbildung von der Werkhalle in Istrup nach Ovenhausen zu verlegen und unbürokratisch sowie praxisnah zu helfen“, so Gerald Studzinsky, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft.

Aktion kommt an

Die Aktion kam auch bei den Auszubildenden, die sich allesamt im zweiten Lehrjahr befinden, sehr gut an: „Wir haben vorhandene Heizkörpernischen zugemauert und verputzt. Hier machen wir etwas Nachhaltiges und Sinnhaftes. Das Gemauerte bleibt stehen und wird nicht, wie sonst bei der überbetrieblichen Ausbildung, wieder abgerissen.“ Leo Lücke, Lehrling bei Udo Boenke Bau in Borgentreich: „Es ist ein gutes Gefühl, wenn wir etwas zur Hilfe der Menschen aus der Ukraine beitragen können“.

Die Räume sollen zeitnah wieder bewohnbar werden. Es folgen Heizungsinstallationen und eine Neueinrichtung der Zimmer. Der Kreis Höxter habe sich auf einen Flüchtlings-Strom aus der Ukraine eingestellt.

Ein besonderer Dank gelte den Ausbildungsbetrieben A. MoczekBau (Steinheim), Allerkamp-Lücking (Brakel), Bauunternehmen Menne (Warburg), Bauunternehmung Hemesoth (Höxter), Büker Bauunternehmung (Marienmünster), Gebr. Schönhoff Bau (Brakel), Gerhard Dreier Bauunternehmen (Nieheim), Hartmann Bau (Borgentreich), T&T Generalunternehmung (Höxter) sowie Udo Boenke Bau (Borgentreich). Sie alle haben diese Aktion mit ihren Azubis unterstützt.