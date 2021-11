Azubis übernehmen Verantwortung

Für zwölf Tage leiten sie eigenständig eine Station in der Fachklinik für Akutgeriatrie des St. Johannisstifts

Paderborn

Nach einem Jahr Pause wegen Corona gibt es im Evangelischen Krankenhaus St. Johannisstift in diesem Jahr wieder die Schulstation. Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege übernehmen vom 21. November an für zwölf Tage eine Station in der Fachklinik für Akutgeriatrie.