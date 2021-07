B 7-Baustelle verwirrt Autofahrer

Warburg

Die Bundesstraße 7 wird in den kommenden Monaten auf einer Länge von 2,5 Kilometern von der Obi-Kreuzung bis zur Diemelbrücke am Kanuclub saniert. Am Montag haben die Arbeiten begonnen. Und gleich zu Beginn der Riesenbaustelle staunten die Autofahrer am Montagmorgen nicht schlecht.

Von Jürgen Vahle