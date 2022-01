Baby-Boom im zweiten Corona-Jahr

Zahl der in Bünde angemeldeten Neugeborenen steigt auch 2021 noch mal an – weniger Trauungen

Bünde

Ob das wohl etwas mit den Corona-Lockdowns zu tun hat? 2021 wurden zum zweiten Mal in Folge beim Bünder Standesamt deutlich mehr Neugeborene registriert als in den Jahren vor der Pandemie. Weiterhin rückläufig ist hingegen die Zahl der Eheschließungen in der Elsestadt.

Von Daniel Salmon