Baby mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall auf der B252 in Höhe der Warburger Autobahnabfahrt sind am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr sieben Autoinsassen verletzt worden. Ein lebensgefährlich verletztes Baby wurde mit einem Rettungshubschrauber in einer Kasseler Klinik geflogen.

Ein Familienvater aus Celle (44) war mit seiner Frau und vier Kindern in einem VW Sharan von der A44 abgefahren und wollte auf die Ostwestfalenstraße in Richtung Warburg einbiegen. Dabei hatte er offenbar den Mercedes eines 52-jährigen Volkmarseners übersehen, der in Richtung seiner Heimatstadt unterwegs war, berichtet die Polizei. Der Mercedes prallte seitlich in das Familienfahrzeug.