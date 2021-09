Der tödliche Unfall eines Babys, das im Januar in Espelkamp ums Leben gekommen war, hat ein juristisches Nachspiel. Die Staatsanwaltschaft Bielefeld hat Anklage gegen die Mutter erhoben.

Säugling ertrinkt in Espelkamp in einer Badewanne

Die Frau soll sich am 1. Oktober vor einem Schöffengericht in Minden verantworten. „Der Vorwurf lautet fahrlässige Tötung“, sagte Staatsanwalt Christoph Mackel am Mittwoch.