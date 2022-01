Bach im Dunkeln

Marienmünster

„Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“, heißt es in „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry. Diese Weisheit lässt sich auch auf die Musik übertragen, sie ist unsichtbarer Klang. Am Freitag, 28. Januar, konzertiert um 19 Uhr das Ensemble Marsyas Baroque im Konzertsaal der Kulturstiftung in Marienmünster mit einem „Concert in the Dark“.