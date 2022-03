Bachforellen erlangen die Freiheit

Ottbergen

Die Sonne scheint, am Ufer der Nethe stehen Fischer, aber nicht mit Angeln, sondern Eimern in der Hand. An deren Grund wimmelt es, tausende kleine Fische schwimmen aufgeregt hin und her. „Das sind junge Bachforellen, gleich geht es für sie in die Freiheit“, erklärt der Vorsitzende der Fischereigenossenschaft Höxter, Rainer Wohlfahrt.

Von Iris Spieker-Siebrecht