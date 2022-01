Bäckerei Lechtermann-Pollmeier ist verkauft

Mit 23 Lechtermann- und 15 Pollmeier-Filialen ist das Gemeinschaftsunternehmen die größte Bäckereikette in Bielefeld. Zum Jahreswechsel wurde es von der Münchner Beteiligungsgesellschaft Auctus Capital Partners übernommen. Hanno Lechtermann, Thomas Pollmeier und Stefan Lechtermann (von links) bleiben die Geschäftsführer der Bäckerei-Kette.

Thomas Pollmeier: „Wir drei sind wahnsinnig stolz auf alles, was wir mit unseren qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden bis heute erreicht haben. Wir wissen um die Verantwortung und möchten die dauerhafte Zukunftsfähigkeit der Bäckerei gestalten.“ Stefan Lechtermann ergänzt: „Ein finanzstarker Investor im Rücken gibt uns allen die Sicherheit, die wir für die Weiterentwicklung unserer modernen Bäckerei benötigen.“

Die Bäckerei Lechtermann wurde 1901 gegründet und feierte im vergangenen Jahr das 120-jährige Bestehen, die Bäckerei Pollmeier wurde 1955 in Senne gegründet. Vor 20 Jahren wurde die Lechtermann-Pollmeier Bäckereien GmbH & Co. KG gegründet, seitdem führen Hanno Lechtermann, Stefan Lechtermann und Thomas Pollmeier als geschäftsführende Gesellschafter die Geschäfte. Henrik Lechtermann bleibt Assistent der Geschäftsleitung „Backstube und Logistik“ und wird in den nächsten Jahren die Aufgaben seines Vaters übernehmen.

Zu dem Unternehmen Lechtermann-Pollmeier gehören derzeit neben der Backstube in Vilsendorf 15 Pollmeier- und 23 Lechtermann-Fachgeschäfte.

Die Auctus Capital Partners AG ist eine von Unternehmern gegründete unabhängige Beteiligungsgesellschaft. Sie verwaltet nach eigenen Angaben ein Fondskapital von mehr als 800 Millionen Euro und betreut aktuell 41 Plattform-Beteiligungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen. Sie reichen von der IT-Branche über den Gesundheitssektor bis zur Gastro-Branche.

Für die Zukunft plant die Auctus bei Lechtermann-Pollmeier weitere Investitionen, zusätzliche Mitarbeiter in den Bereichen Verkauf, Logistik und Backstube sollen eingestellt werden.