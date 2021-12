Backofen und Farben illegal entsorgt

Backofen, Farbreste, Kartons und jede Menge Müll. Unbekannte haben wieder einmal die Umwelt verschmutzt und in der Nacht von Freitag auf Samstag ihren Schrott an den Feldern der Baringhofstraße abgeladen.

Sowas geht gar nicht, findet Romy Tichawa, die am Wochenende einen Backofen, Farben und einiges mehr an Müll am Feldrand entdeckt hat.

„Ich bezweifle, dass die Feldmäuse Plätzchen backen wollen“, sagt Romy Tichawa, die den Müll entdeckt und direkt dem Ordnungsamt der Stadt Enger gemeldet hat. Den Spruch mit den Feldmäusen sagt sie zwar mit einem Augenzwinkern. In Wirklichkeit aber ist sie stinksauer. „Farbreste verschmutzen nicht nur Boden und Grundwasser. An den Schrottteilen können sich Tiere verletzen“, so Tichawa. Und sie weiß, wovon sie spricht. Ihr Hund Eyco ist vor einiger Zeit in einen entsorgten spitzen Gegenstand getreten und musste zum Tierarzt. „Ein anderes Mal war hier in dem Bereich Dünger entsorgt worden. Mein Hund hat davon etwas gefressen und musste zum Arzt“, berichtet sie. Die Stelle an der Straße, die zum Baringhof führt, ist nur schwerlich einsehbar. Da hätten es Umweltsünder verhältnismäßig leicht. Romy Tichawa ist nicht die einzige, die sich immer wieder beim Gassigehen über wilden Müll ärgert.