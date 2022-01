Bad Driburger spazieren durch die Stadt

Mit einem friedlichen Verlauf sind am Montagabend die Spaziergänge der Bürger in Bad Driburg durchgeführt worden.

Zum vierten Mal am Montag in der Kurstadt

Auch gestern Abend haben sich viele Bad Driburger auf die Straße begeben, um für die Impfpflicht zu werben oder gegen den Impfzwang zu wehren. Vor dem Rathaus versammelten sich ungefähr 120 Gegner der Impfkampagnen und Schutzverordnung und somit deutlich weniger als vor einer Woche. Nach der neuen Verordnung wurde die Gruppe von der Polizei darauf hingewiesen, dass auch auf kleineren Demos ein Mund-/Nasenschutz getragen werden müsse. Der Großteil der Demonstranten folgte auch dem Hinweis und setzte die Masken auf. „Jetzt erst recht“ lautete die Devise der Montagsspaziergänger, die für die Freiheit und die freie Impfentscheidung eintreten. „Wir wollen selbst entscheiden dürfen, ob wir uns impfen lassen oder nicht. Das Recht haben wir“, wurde in der kleinen Kundgebung deutlich, bevor der geordnete und von der Polizei begleitete Spaziergang durch die Stadt begann.

Das Bündnis für Demokratie führte ebenfalls gleichzeitig eine Veranstaltung zum Thema Corona in Bad Driburg durch. Die Veranstaltung am Leonardobrunnen übte hier auch deutlich Kritik an einzelnen fragwürdigen Maßnahmen der Landes- und Bundesregierung, ohne aber die demokratischen Prozesse in Frage zu stellen. Es gab auch Diskussionen auf wissenschaftlicher Basis, die Vor- und Nachteile der Verordnungen und dem Umgang mit Corona beinhalteten. „Freiheit in der Gesellschaft braucht und baut aus Solidarität, nicht auf Egoismus“, sagte Uta Lücking, Landtagskandidatin von Bündnis 90/Die Grünen. Und führte weiter aus: „Jeder von uns kann Gesicht zeigen: Durch das Tragen von Masken, das Einhalten der Abstands- und Hygienemaßnahmen, das Akzeptieren der Einschränkungen und schließlich auch durch die Impfung.“ Das Motto der Befürworter lautete daher: Driburg zeigt Gesicht. Ungefähr 60 Personen hatten sich zu diesem Anlass zum Leonardobrunnen begeben und spazierten anschließend ebenfalls unter Polizeibegleitung durch die Innenstadt.