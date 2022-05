Bad Lippspringe und Schlangen beim Stadtradeln mit dabei

In den kommenden Tagen heißt es wieder: kräftig in die Pedalen treten. Im Mai fällt traditionell der Startschuss für den bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. Gesucht wird hierbei Deutschlands fahrrad­aktivste Kommune.

Kommunen beteiligen sich am bundesweiten Wettbewerb – Start am Sonntag

Ziel der bundesweiten Kampagne ist es, Bürgerinnen und Bürger für das Radfahren im Alltag zu begeistern und ein gemeinsames Zeichen für nachhaltige Mobilität und den Klimaschutz zu setzen. Am Ende des Wettbewerbs werden die geradelten Kilometer gezählt und die besten Kommunen in drei verschiedenen Kategorien ausgezeichnet.

2022 sind alle Kommunen im Kreis Paderborn mit am Start – so auch Bad Lippspringe. „Vom 15. Mai bis 4. Juni treten wir also gemeinsam für mehr Klimaschutz und einen sicheren Radverkehr in die Pedale“, macht Bürgermeister Ulrich Lange im Gespräch deutlich.

Lange ruft alle Bürgerinnen und Bürger auf, „drei Wochen lang auf ihren alltäglichen Wegen Radkilometer für ihr eigenes Team und gleichwohl für unsere Badestadt zu sammeln“. Egal ob zum Einkaufen, auf dem Arbeits- oder Schulweg oder in der Freizeit – im Fokus steht: CO2-frei unterwegs sein und gleichzeitig etwas für die eigene Gesundheit tun.

Teilnehmen können alle, die in Bad Lippspringe wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen. Die Teilnehmer und ihr Team haben ab sofort die Möglichkeit, sich kostenlos registrieren zu lassen. Wer will, der kann einem bereits vorhandenen Team der Kommune beitreten oder aber ein eigenes gründen und per App tracken.

Ein Hinweis in diesem Zusammenhang ist besonders wichtig: „Teamlos“ radeln geht nicht. Denn Klimaschutz ist laut Wettbewerbsregeln „Teamarbeit“. Wer am Ende der Kilometer-Nachtragefrist noch keine aktiven Teammitglieder gefunden hat (entscheidend sind die Kilometer-Einträge), rutscht automatisch ins Offene Team der Kommune.

Weitere Informationen können per Mail unter baliradelt@bad-lippspringe.de angefragt werden. Ansprechpartnerin bei der Stadt Bad Lippspringe ist Daniela Freyer, Rufnummer 05252/26142.

Die ersten Rückmeldungen liegen übrigens bereits vor: Elf Teams haben sich aktuell schon angemeldet. Und auch die ersten Ratsfrauen beziehungsweise Ratsherren haben ihre Teilnahme angekündigt. Aktuell sind es vier.

Und auch der Kreis Lippe mit Bad Lippspringes Nachbarkommune Schlangen will sich in diesen Wochen besonders von seiner sportlich-aktiven Seite zeigen. Doch hier startet der Wettbewerb etwas später. Beginn ist am 28. Mai. Drei Wochen später, am 17. Juni, endet dann auch hier das Stadtradeln. Die Teilnahme-Konditionen sind in beiden Nachbarkommunen gleich.

Wer sich nicht online registrieren möchte, kann das laut Auskunft der Gemeinde auch analog tun. Ansprechpartnerin ist in diesem Fall Iris Schröder, Sekretärin des Bürgermeisters. Sie ist telefonisch zu erreichen unter 05252/981101 oder per E-Mail unter I.schroeder@gemeinde-schlangen.de.

Der Kreis Lippe verlost übrigens unter den Teilnehmern ein nagelneues E-Bike. In der Sennegemeinde haben sich bis Donnerstag drei Kommunalpolitiker und sieben Teams für das Stadtradeln angemeldet.