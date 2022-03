Bad Lippspringe und Schlangen planen Hilfstransporte

Bad Lippspringe/Schlangen

Die beiden Nachbarkommunen Bad Lippspringe und Schlangen haben spontan ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine gesetzt. In der Badestadt wurde das Rathaus in den Landesfarben Blau und Gelb angestrahlt. Gleichzeitig entzündeten die Bürgermeister Ulrich Lange (Bad Lippspringe) und Marcus Püster (Schlangen) in beiden Orten Kerzen als Zeichen der engen Verbundenheit.

Von Klaus Karenfeld