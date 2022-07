Bad Lippspringer kosten fair gehandelten Kaffee

Das kostenfreie Angebot sei gut angenommen worden. Viele Bürgerinnen und Bürger blieben am Infostand vor dem Ökumenischen Treff stehen, ließen sich Kaffee und Kekse schmecken und kamen so mit den Arbeitskreis-Mitgliedern ins Gespräch. Diese informierten anschaulich über die Vorteile fair gehandelten Kaffees – darunter die umgehende Bezahlung der Kaffeebauern nach jeder Lieferung und nicht erst am Ende der Saison.

Apropos Kaffee: Seit einigen Monaten bezieht der Ökumenische Treff in Bad Lippspringe seinen Kaffee von der Kolping Röstwerkstatt in Brakel. Die Bohnen für die verschiedenen Sorten werden ohne Zwischenhändler gehandelt und von Hand gepflückt, so der Arbeitskreis Fairtrade. Das hat gegenüber der maschinellen Ernte den Vorteil, dass ausschließlich reife Bohnen in die Röstung gelangen. Das Ergebnis: ein sehr bekömmlicher Kaffee mit einem einzigartigen Aroma.

Der Ökumenische Treff in der Arminiusstraße 22a in Bad Lippspringe ist montags von 15 bis 17 Uhr sowie dienstags bis freitags von 10 bis 12 und von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Nähere Informationen zu den fairen Kaffeesorten, die dort als ganze Bohnen und auch gemahlen erhältlich sind, gibt es online unter www.tatico.de.