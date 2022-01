Bad Lippspringer wünschen sich attraktive Spielplätze

Bad Lippspringe

Die Spiel- und Freizeitanlagen in der Kur- und Badestadt sollen attraktiver werden. Wie dies umgesetzt werden soll, ist am Mittwochabend im Ausschuss für Bauen, Planen und Verkehr vorgestellt worden. Die größeren Maßnahmen Alleenviertel, Maximilian-Kolbe-Straße und die Gestaltung der Sportkombifläche sollen allesamt noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Von Uwe Hellberg