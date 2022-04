Bad Wünnenberg Touristik gibt neues Wanderwegenetz frei

Mit der Eröffnungswanderung mit Bürgermeister Christian Carl und 85 kleinen und großen Wanderfreunden durch das „Naturerlebnis Aatal“ und Umgebung startete die Bad Wünnenberg Touristik am Sonntag nicht nur die Wandersaison, sondern sie gab auch das neue Wegenetz frei unter dem Motto: Wanderbares Bad Wünnenberg – Kur-Heilbad eröffnet neue Wanderwege.

Mit Kneipp auf Wanderschaft – 300 Wanderkilometer in Form gebracht

Seit der Förderbewilligung im November 2019 wurden mehr als 20 Wanderwege neu markiert. Entstanden sind bei Rundwegen sowohl kurze Strecken, Halb- sowie auch Ganztagsstrecken. Rund 300 Kilometer wanderbare Wegstrecken führen durch das gesamte Stadtgebiet und alle Ortsteile. Jeder Weg trägt einen eigenen Namen und beginnt mit einer Infotafel, die alle nützlichen Details zur Wanderung anzeigen. „Die Überarbeitung der Wanderwege war ein riesiges Projekt“, sagte Meike Lippegaus von der Touristik Bad Wünnenberg.

Ein besonderes Highlight sind die „Kneipp-Wege“. Sie wurden mit Kneipp-Erlebnis-Stationen ausgestattet, um so die Gesundheitslehre des Pfarrers Sebastian Kneipp um die fünf Säulen Ordnung-Wasser-Bewegung-Ernährung-Heilkräuter vor Ort erlebbar zu machen. So entstanden der Kneippweg der Gelassenheit, der Kneippweg der Balance, der Kneippweg der Motivation und der Kneippweg der Energie.

Damit die Qualität und Pflege der Wanderwege gewährleistet ist, wurden 15 ehrenamtliche Mitarbeiter im Bereich Markierungen geschult und Wegepatenschaften vereinbart. „Wir wollen unsere Region optimal präsentieren, dazu sind diese Patenschaften und der Einsatz der lokalen Vereine und Ehrenamtlichen vor Ort enorm wichtig“, so Bürgermeister Christian Carl. „Bewegung in der Natur trägt nicht nur zur Gesundheit bei, sie reduziert auch Stress und macht glücklich. Mit unseren Strecken sprechen wir alle Leistungsniveaus vom Wanderneuling bis zum Wanderprofi an. Zusätzlich werden auch für die kleinen Wanderer auf vielen Strecken Tafeln und Attraktionen präsentiert“, ergänzte Lippegaus.

Das Projekt „Wir erleben Natur – Wandern in Bad Wünnenberg“ wurde zu 65 Prozent über Leader-Fördermittel finanziert, den Rest steuerte der Projektträger bei. Als Projektträger steht der Zweckverband Bevorzugtes Erholungsgebiet Bad Wünnenberg/Büren. Projektpartner ist die Stadt Bad Wünnenberg/Bad Wünnenberg Touristik mit 35 Prozent Eigenanteil. Die Gesamtkosten betragen 89.000 Euro. Sie teilen sich wie folgt auf: Markierungsarbeiten (22.000 Euro), Aktivstationen (23.000 Euro), Wanderwegmobiliar (17.000 Euro), Informationstafeln (17.000 Euro) und Marketing bestehend aus Fotos, Imagefilm und Broschüren (10.000 Euro).

Mehr als 20 Wanderwege wurden neu markiert. Foto: Brigitta Wieskotten

Die Wanderwege können auch in einer Führung mit vielen Erklärungen entdeckt werden. Weitere detaillierte Informationen zu den Wandermöglichkeiten gibt es in der Bad Wünnenberg Touristik im KUGA Bad Wünnenberg bei der Leiterin Meike Lippegaus und dem Kollegium. Ein ausgebildetes Wanderführer-Team der Bad Wünnenberger Touristik mit Michael Stute, Herbert Schäfer, Bernhard Loer, Johannes Ostwald und Herbert Wende und in enger Zusammenarbeit mit dem Eggegebirgsverein. Gerhard Hesse steht für Entdeckungs-, Themen-, Nacht- und Sternwanderungen zur Verfügung.