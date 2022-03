Bad Wünnenberg und Büren bereiten sich auf Flüchtlinge vor

Die Stadt Bad Wünnenberg wird zunächst zusätzliche 300.000 Euro im laufenden städtischen Haushalt zur Verfügung stellen, um Unterkünfte für ukrainische Flüchtlinge herrichten und sonstige Kosten begleichen zu können. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag einstimmig beschlossen. Büren will 500.000 Euro für die Versorgung der Ukraine-Flüchtlinge bereithalten.

In der ehemaligen Almeschule in Büren soll eine Notunterkunft für bis zu 100 Flüchtlinge entstehen.

„Das vorhandene Budget reicht bei weitem nicht aus. Um in dieser dynamischen Lage handlungsfähig zu sein, brauchen wir die überplanmäßige Ausgabe“, sagte Kämmerer Friedhelm Wächter in der Bad Wünnenberger Ratssitzung. In den vergangenen zweieinhalb Wochen seien 65 Flüchtlinge auf teils abenteuerlichem Weg aus der Ukraine in Bad Wünnenberg angekommen, berichtete Verwaltungsmitarbeiter Hermann Mersch. Sie seien fast alle aufgrund privater Verbindungen nach Bad Wünnenberg gekommen. Mersch rechnet mit weiteren Zuweisungen von der Bezirksregierung mit einer Vorlaufzeit von etwa fünf Tagen, wobei auch die Zuweisung anderer Flüchtlinge weiterlaufe. Die städtischen Unterkünfte seien mit derzeit etwa 80 Flüchtlingen nahezu belegt. „Mehr als 76 Jahre war der Frieden für uns fast selbstverständlich, jetzt haben wir Krieg in Europa und müssen Solidarität zeigen“, appellierte Bürgermeister Christian Carl. Eine große Herausforderung sei dabei, Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. „Daran arbeiten wir rund um die Uhr“, so Carl.