Bad Wünnenberger spenden 79.000 Euro

Spendenaktion: Flutopfer in Schleiden und Walporzheim unterstützt

Bad Wünnenberg

Insgesamt 79.000 Euro sind bei der Spendenaktion der Stadt Bad Wünnenberg für die Opfer der Flutkatastrophe im vergangenen Sommer zusammengekommen. Das Geld ging an die Stadt Schleiden im Kreis Euskirchen und an die Helferwerkstatt in Walporzheim im Landkreis Ahrweiler. Das hat jetzt die Stadt Bad Wünnenberg mitgeteilt. Im Juli hatten die Stadt und die Spedition Keimeier & Finke gemeinsam einen Spendenaufruf gestartet.