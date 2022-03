Bäder, Eisbahn und Tierpark: Zutritt mit 3G-Nachweis

Die aktualisierte Corona-Schutzverordnung des Landes NRW sieht vor, dass von diesem Freitag, 4. März, an sowohl immunisierte als auch getestete Personen Tierparks besuchen dürfen. Damit gilt für den Heimat-Tierpark Olderdissen die 3G-Regel. Auch in den Einrichtungen der Bielefelder Bäder muss künftig der 3G-Nachweis vorgezeigt werden.

Das sonnige Wetter wird am Wochenende wieder zahlreiche Besucher in den Tierpark Olderdissen locken.

Der Nachweis über ein negatives Antigen-Schnelltest-Ergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Alle Details sind auch auf der Seite der Stadt Bielefeld unter https://www.bielefeld.de/tierpark hinterlegt.

„Um die Einlasskontrollen zu beschleunigen, ist es notwendig, die benötigten Dokumente direkt beim Einlass bereit zu halten“, sagt Herbert Linnemann, Leiter des Tierparks. Der Personalausweis bzw. Reisepass ist im Original vorzuzeigen. Kopien oder Fotos von Ausweisen oder andere Dokumente wie etwa Führerscheine dürfen nicht akzeptiert werden. „Hier müssen wir uns an die Vorgaben des Landes NRW halten und können leider auch keine Ausnahmen machen. Wir dürfen nur Besucherinnen und Besucher mit den nötigen Dokumenten einlassen“, so Linnemann.

Für das Wochenende verstärkt das Tierpark-Team die Einlasskontrollen um eine weitere Person. „Wer lange Wartezeiten vermeiden will, sollte zu Randzeiten nach Olderdissen kommen“, empfiehlt Linnemann. Insbesondere für die Mittagszeit werden am Wochenende wieder sehr viele Besucherinnen und Besucher erwartet.

Wer die Bäder, Saunen oder die Eisbahn in Bielefeld besuchen möchte, muss ab Freitag einen Impf- oder Genesenen-Nachweis sowie einen Personalausweis vorlegen. Ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein und ein PCR-Test 48 Stunden.

Ausgenommen von der 3G-Regel sind wegen der regelmäßigen Testungen in den Schulen Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren. Grundsätzlich gilt weiterhin: Besucher von Bädern, Saunen und der Eisbahn müssen den Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Im Kassenbereich, in geschlossenen Räumen, in den Gängen bis zu den Umkleiden sowie in Warteschlangen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes (OP-Maske oder FFP2-Maske) verpflichtend. Sollte absehbar sein, dass der Mindestabstand wegen der Anzahl der Gäste nicht mehr einzuhalten ist, behalten sich die Bielefelder Bäder vor, den Zugang in der jeweiligen Einrichtung vorübergehend zu stoppen.