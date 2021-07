Bagels und frische Säfte

Bielefeld

Es gibt ein neues Café in der Altstadt, dessen Name Programm ist: Jasmin Wali (35) hat Mitte Juni ihr „Lieblingscafé“ an der Welle eröffnet. Von Frühstücksmenüs über kleine Gerichte in der Mittagszeit bis zu Kaffee und Kuchen reicht ihr Angebot.

Von Ulrike Ellerbrock