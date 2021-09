Bahn-Mitarbeiter angespuckt und mit Kaffee übergossen

Die Frau war den Angaben zufolge zuvor von einer Streife der DB-Sicherheit aufgefordert worden, den Hauptbahnhof zu verlassen, da ihr wegen vorheriger Verstöße gegen die Hausordnung das Betreten des Hauptbahnhofes aktuell untersagt ist. „Die Paderbornerin zeigte sich jedoch uneinsichtig und spuckte einen Mitarbeiter der DB-Sicherheit an die Hände sowie an die Kleidung und schleuderte den Inhalt eines Kaffeebechers in seine Richtung“, teilte die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin am Donnerstagnachmittag mit.

Der Kaffee verteilte sich im Gesicht, in den Haaren und auf der Oberbekleidung des Sicherheitsmitarbeiters. Der Kaffee war nur noch lauwarm, weshalb es zu keinerlei Verbrühungen im Gesicht kam.

Die alarmierten Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch gegen die polizeibekannte Frau ein und verwiesen sie aus dem Hauptbahnhof.