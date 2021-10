Bahn muss plötzlich in die Eisen gehen

Traktor kollidiert mit Schranke in Lüchtringen – Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in Verkehr

Lüchtringen

Weil ein Traktor am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in Lüchtringen mit der Schranke am Bahnübergang Westfalenstraße kollidiert ist, musste ein Zug dort für eine Viertelstunde warten. Ein Unglück konnte verhindert werden. Doch die Nordwestbahn warnt vor Leichtsinn an Bahnübergängen.

Von Dennis Pape