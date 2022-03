Bahnbrückenbau an der Steinstraße im Zeitplan

15 Tonnen schwere Stahlrohrstützen sollen Hilfskonstrukt in Bad Oeynhausen während der Abrissarbeiten an den Widerlagern stabilisieren

Bad Oeynhausen

Ein Schwerlastkran, 26 Meter lange Stahlrohre und reger Bahnverkehr: An der Bahnbrücke Steinstraße ist am Dienstag wieder Einiges in Bewegung gewesen.

Von Louis Ruthe